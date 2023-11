Explosivos e sequestros são simulados no metrô de Salvador | A TARDE

Sequestro do metrô, explosões, muita fumaça e feridos. Essa cena poderia ser real, mas é apenas um exercício do Curso de Operações em Emergências com Produtos Perigosos (Coepp), promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). A atividade, última do curso, com a utilização de artefato explosivo, ocorreu nas dependências da Estação Metrô Aeroporto, em Salvador, na madrugada deste sábado, 11. Teve até simulação de passageiros em pânico e uma força tarefa para controlar a situação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o objetivo do exercício é preparar os agentes de segurança pública para atuarem em ocorrências envolvendo bombas ou explosivos, e produtos químicos. De acordo com o coordenador do curso e comandante do 10° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), em Camaçari, tenente-coronel Allan Guanais, os alunos já saem preparados para lidar com emergência envolvendo produtos perigosos: “a busca pelo conhecimento é incessante, eles não vão parar. É oferecida uma quantidade vasta de conhecimento, de forma que eles saem em condições de trabalhar com emergência de produtos perigosos e em várias categorias".

O tenente Francisco Oliveira, do 4º BBM, de Itabuna, acredita que essa capacitação vai auxiliar o trabalho das forças de segurança: “o simulado vai auxiliar a toda turma a intervir de forma mais assertiva em ocorrências com produtos perigosos. Então, compreender essa ocorrência vai afetar não só a nossa resposta, como também a integração com outras forças. Fomos treinados nos mais diversos cenários. A prática colocada várias vezes à prova, com a correção, visa atingir a perfeição”.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar da Bahia (PMBA), também participou dessa simulação, com ações táticas, desativando artefato explosivo. Foram montadas estruturas de gestão de desastres, descontaminação e intervenção, salvamento e descontaminação de vítimas e contenção de vazamentos de produtos perigosos.

Agentes de Atendimento e Segurança da CCR Metrô Bahia acompanharam a ação e prestaram o apoio necessário durante o exercício. O analista de segurança da CCR, Adenilson Guedes, considera importante a participação em atividades como essa: “é uma oportunidade fundamental para prepararmos os nossos colaboradores para emergências críticas. Então, além de preparar o nosso time em relação a lidar com protocolo de segurança, também é fundamental para aproximar, cada vez mais, a parceria com as forças de segurança, trabalhar de forma integrada. É um trabalho, sem dúvida nenhuma, fundamental”.