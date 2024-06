Exposição sustentável celebra Semana do Meio Ambiente | A TARDE

Para comemorar a Semana Mundial do Meio Ambiente, o Salvador Shopping deu início ontem à uma programação especial com a abertura da exposição "Águas da Baía de Todos os Santos" do artista plástico Gilson Cardoso. A mostra poderá ser conferida pelo público até o dia 30 de junho. A visitação é gratuita e acontece durante o horário de funcionamento do centro comercial, de segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h, no piso L2 do empreendimento.

A exposição é uma junção do projeto Maré Global e do Instituto Mamíferos Aquáticos, que, juntos, pretendem conscientizar a população e, principalmente, as crianças sobre a importância do cuidado com a água e o meio ambiente.

Margareth Falcão, coordenadora da exposição e especialista em educação ambiental, afirma: “As crianças têm que olhar e sentir o material, do que é feito. Há essa preocupação de saber o que foi que sentiram, e elas ficam impactadas e sem saber o que falar, porque falta conhecimento sobre este assunto. Elas precisam fazer essa atividade extracurricular para incentivar outras crianças”.

Tour

Durante a visitação, o público é recepcionado pela estudante de biologia Maria Luisa Alfaya, que faz tour pelas peças do artista Gilson Cardoso, todas feitas com materiais retirados do oceano. Itens de decoração e até móveis, como cadeira e mesa feitos de pneu, estão disponíveis para observação.

Logo após, o biólogo Manoel Joaquim realiza uma breve palestra para sensibilizar a população sobre o lixo que acaba retirando a vida de diversos animais marinhos. No local, há animais reais empalhados para a exposição, assim como os resíduos que causaram suas mortes. A programação da semana em alusão ao Dia do Meio Ambiente segue nos dias 8 e 9 de junho, com uma roda de conversa com o artista plástico Gilson Cardoso, no local da exposição, às 15h. As escolas municipais e particulares que desejem levar os alunos devem entrar em contato através do Instagram do Instituto @institutomareglobal.

*Com supervisão de Hilcélia Falcão

