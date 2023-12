Falso médico é preso atendendo pacientes em clínica de Salvador | A TARDE

Equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris) prenderam na manhã desta quarta-feira, 20, um homem, de 49 anos, que atuava como falso médico numa clínica na Lapa, no Centro de Salvador. A ação contou com apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb)

De acordo com o titular da unidade policial, delegado William Achan, o suspeito estava atuando como clínico geral e usava o CRM de um médico oftalmologista de São Paulo. “Ao mandar requisições para um laboratório, levantou suspeita de uma funcionária, que observou diversas solicitações do mesmo médico para diferentes especialidades”, destacou.



A funcionária denunciou ao Cremeb, que acionou a Polícia Civil. Centenas de fichas de atendimento, um carimbo falso, um estetoscópio e um pavilhão auricular foram apreendidos no consultório onde o homem atendia há mais de um ano.



Autuado por exercício ilegal da profissão, ele foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. O material apreendido será periciado.