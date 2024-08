Família é mantida refém na Região Metropolitana de Salvador

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma família passou por momentos de desespero ao ser mantida refém, na tarde desta sexta-feira, 19, na cidade de Pojuca, localizada na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Bandidos armados ficaram dentro da residência com as pessoas presas. Apesar deles afirmarem que todos estão bem, não foi comprovado.

A situação foi transmitida nas redes sociais por meio de uma live. No vídeo, o bandidão afirmou que está 'coligado' com mais três criminosos, um deles seu primo, de apelido GTA. Eles pedem a presença de reportagem, além de advogados e polícia no local para que saiam do domicílio.

Por meio das imagens, foi possível identificar que um dos elementos tem relação com a mulher, identificada como Kaylane Santos, e é pai de uma criança, chamada Gabriel Kaue, mantidos como prisioneiros. Eles indicam que existem três crianças e mulheres dentro da casa.

A todo momento o homem pede para que a live seja divulgada e que a imprensa 'brote no local'. A reportagem do Portal MASSA! entrou em contato com a Polícia Militar para mais informações e aguarda retorno.