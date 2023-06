Familiares de sindicalistas protestam contra impunidade de 13 anos

Familiares de Paulo Colombiano e Catarina Galindo protestaram, na manhã desta quinta-feira, 29, em frente ao Fórum Ruy Barbosa, no centro de Salvador, contra a impunidade que já dura 13 anos em relação ao duplo homicídio que vitimou o casal.

Tesoureiro do Sindicato dos Rodoviários, Paulo Colombiano foi assassinado junto à sua esposa, Catarina Galindo, no dia 29 de junho de 2010. Passados 13 anos do caso, nenhum dos suspeitos foi julgado.

O protesto realizado pelos familiares visa a celeridade do processo, que não tem movimentações relevantes desde 2021. A família deseja a marcação de um júri popular para o julgamento dos suspeitos. Um protesto similiar aconteceu em junho de 2017.

De acordo com as investigações, Colombiano teria descoberto um esquema de desvio de dinheiro do sindicato em um contrato com a MasterMed, empresa do ramo de saúde, de propriedade do empresário Claudomiro César Ferreira Santana e do seu irmão, o médico Cássio Antônio Ferreira Santana.

Claudomiro e Cássio teriam, então, ordenado o assassinato de Paulo Colombiano e de sua esposa, Catarina Galindo, em uma espécie de “queima de arquivo”, para evitar o fim do esquema de corrupção.

Os executores do crime, ainda segundo as investigações, seriam três funcionários de Claudomiro e Cássio: Adaílton de Jesus, Edilson Araújo e Wagner Lopes. Todos os cinco envolvidos respondem em liberdade.

