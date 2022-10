Familiares de vítima de tiroteio fazem protesto no Ogunjá

A revolta pela morte de Catmile dos Santos Bonfim, de 37 anos, fez com que seus familiares fizessem manifestação no Ogunjá na manhã deste sábado, 1º. A via foi bloqueada e pneus foram queimados, o que causa congestionamento na região. A Polícia Militar e a Transalvador acompanham o ato e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para apagar as chamas.



Catmile dos Santos Bonfim foi morta no bairro de Brotas, na localidade conhecida como Brongo, na noite desta sexta-feira, 30, por disparo de arma de fogo. A mulher ia à igreja com seu filho, quando os disparos começaram em uma ação policial. Seu filho também foi baleado e está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

Ainda não se sabe as motivações para os disparos e se houve confronto com troca de tiros. Segundo os moradores da região, houve truculência na ação policial e atos violentos acontecem com frequência na localidade. A Polícia Militar da Bahia não se posicionou sobre o caso até o momento.

null Lucas Franco