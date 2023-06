Farol da Barra recebe prêmio internacional de patrimônio

Cartão-postal de Salvador, cenário de muitas músicas, carnavais, encontros e histórias, o Farol Santo Antônio, mais conhecido como Farol da Barra recebe hoje, o Prêmio Farol Patrimônio do Ano (IALA) Heritage Lighthouse of the Year-2020. A premiação é um reconhecimento internacional ao trabalho desenvolvido nas áreas de conservação, acesso ao público e educação, que destaca os faróis mais valiosos do mundo. O evento conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia e ocorre no contexto das comemorações do “11 de junho - Dia da Marinha”.

Faróis da Índia, Japão, Reino Unido e Portugal, entre outros países, concorreram à premiação 2020. Devido às restrições da Covid-19, as celebrações precisaram ser adiadas. O troféu, que ficou sob a guarda do Museu Náutico da Bahia, será entregue pelo secretário geral da IALA, Francis Zachariae.

O Farol da Barra é um dos mais antigos do Brasil, tendo sido construído em 1698. Ele testemunhou importantes eventos históricos e desempenhou um papel fundamental na orientação de navios ao longo dos séculos. “ O prêmio IALA Heritage Lighthouse of the Year para o Farol da Barra é uma conquista significativa para a Marinha do Brasil, pois destaca a importância histórica e cultural do Farol, promove o turismo e a cultura local, e reforça o prestígio da Marinha tanto nacional quanto internacionalmente”, ressaltou o comandante do Museu Náutico da Bahia, Reuben Bello Costa.

“Receber esta premiação o coloca cada vez mais em destaque no cenário internacional e impulsiona o turismo local e internacional, tornando o mesmo um atrativo turístico ainda mais reconhecido, valorizando a economia da cidade e a cultura marítima”, destacou o Capitão de Fragata Ricardo Magalhães Valois, encarregado do Serviço de Sinalização Náutica do Leste.

A conservação do Farol é realizada pelo Serviço de Sinalização Náutica do Leste – SSN-2, organização militar subordinada ao Comando do 2º Distrito Naval, que tem um plano de trabalho anual com as ações a serem implementadas para a conservação, manutenção e bom funcionamento.

O acesso à torre ocorre durante a visitação ao Forte e Museu, sendo controlado, e sempre com orientações de segurança para quem se dispõe a enfrentar os 82 degraus para poder desfrutar e se encantar com a vista da Baía de Todos-os-Santos.

