Farol de Itapuã completa 150 anos e celebra com festa nesta quinta

Além de ser a comemoração pela Independência do Brasil, o dia 7 de setembro marca também o aniversário de 150 anos do Farol de Itapuã. A estrutura está sendo celebrada com uma programação esportiva e cultural.

A comemoração começou às 9h com uma competição de natação e atividade de canoagem no mar. Grupos culturais locais, como o Capoeira Vadiação, a Escola de Samba Unidos de Itapuã e o bloco afro Malê Debalê, também se apresentaram.

Foi aberta ainda uma exposição sobre o Farol de Itapuã, com fotos de fotógrafos moradores do bairro. Pela tarde, a programação conta com performances musicais na praça próxima à estrutura.

Em um pranchão, serão realizadas mais apresentações de grupos culturais, como o Malezinho Escola de Samba e o maestro Fred Dantas. A festa encerra pela noite com o show da Banda Sotake Brasileiro.

Parte da história de Salvador

Em 7 de setembro de 1873 o Farol de Itapuã foi inaugurado. O Engenheiro Zózimo Barroso o construiu sobre a Pedra da Piraboca para sinalizar bancos de areia ali existentes e orientar a navegação marítima na costa de Salvador.

O farol tem 21 metros de altura, apresenta a forma de uma torre toda em ferro fundido, emite um relâmpago branco a cada seis segundos, uma luz fixa branca, com alcance de 15 milhas náuticas (28 km), facilitando assim, a navegação de embarcações que o veem de longe.

Originalmente pintado de roxo-terra, em 1939 passou a ser pintado em faixas horizontais brancas e laranja e, em 1950 sua pintura foi novamente modificada para vermelho e branco, cores que mantém até hoje.

A festa dos 150 anos do Farol de Itapuã tem o apoio da Prefeitura de Salvador, através da Secult – Secretaria de Cultura e Turismo.