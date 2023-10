Feijoada solidária terá renda revertida para Projetos Sociais

A CESE - Coordenadoria Ecumênica de Serviço - realiza a tradicional feijoada solidária da Campanha Primavera para a Vida 2023, no próximo sábado, 30, na sede da instituição. Estarão presentes as lideranças dos movimentos sociais, time de colaboração, pessoas que apoiam o trabalho da instituição, além da rede de parcerias.

A atividade terá início às 10h, com a feira solidária dos produtos de organizações populares apoiadas pela CESE, e bazar com roupas e acessórios a preços populares. Música ao vivo e sorteio de brindes fazem parte da programação. O evento acontece na sede da CESE, na rua da Graça, nº 150, na Graça. O convite custa R$ 35,00 e pode ser adquirido pelo contato: (71) 2104.5457. Haverá venda de bebidas e sobremesas no local.

Toda a renda obtida com a atividade será revertida para o Programa de Pequenos Projetos da CESE, que disponibiliza recursos para apoiar projetos voltados para as populações mais vulneráveis, marginalizadas e excluídas.