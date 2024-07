Feira Afro Bahia de empreendedorismo gratuita acontece em julho

Parceria contribue para a economia criativa - Foto: Divulgação

A Feira Afro Bahia estará presente no Festival Latinidades, festival de mulheres negras da América Latina, que ocorre nos dias 6 e 7 de julho, no Largo Quincas Berro D’água, das 14h às 20h, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Os dois eventos fecharam uma collab com o objetivo de contribuir com os setores do empreendedorismo e economia criativa na capital baiana.

O festival de cultura negra vai reunir música, dança, teatro, debates e uma feira de empreendedorismo negro que potencializa o desenvolvimento economico da população negra. Também acontecerão debates, oficinas de capacitação e palestras.

O Festival Latinidades é realizado desde 2008, uma celebração da potência das mulheres negras. Através da metalinguagem, a programação reforça a contribuição das mulheres negras para a sociedade em diferentes áreas, com destaque para o papel da cultura na promoção da equidade de gênero e raça.

Já a Feira Afro Bahia já transitou entre os municípios de Santo Amaro e Cachoeira, no recôncavo baiano. O evento é uma iniciativa possível através do edital de chamada pública, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), que selecionou a Organização da Sociedade Civil Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia do bairro do Uruguai.