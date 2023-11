Feira da Fraternidade de 2023 é confirmada no Terreno da Graça | A TARDE

A Feira da Fraternidade da Paróquia Nossa Senhora da Vitória está confirmada para acontecer em 2023, em seu tradicional formato, no Terreno da Graça, em Salvador. A 42ª edição do evento contará com programação especial entre os dias 9 e 12 de novembro.

O objetivo é arrecadar fundos para as obras sociais da paróquia. Este ano, o tema escolhido para o evento foi “Uma ação da Vitória”. A feira, promovida pela comunidade paroquial sob liderança de Padre Luís Simões, vai reunir cerca de mil voluntários que auxiliam no atendimento, na recepção, na venda de ingressos, na divulgação, quanto na infraestrutura montada.

Na gastronomia, barracas da culinária nacional e internacional, com pratos da cozinha francesa, portuguesa, árabe, alemã, italiana, espanhola, americana, mexicana, oriental, baiana e gaúcha estarão à disposição do público, além das guloseimas e dos lanches saudáveis da Barraca Tropical.

O evento também vai oferecer barracas de artesanato, brechó, artes, brinquedos usados e novos, Apostolado da Oração (arte sacra), ateliê de Natal e a Vila Infantil, com parque de diversões, atrações e atividades como histórias, brincadeiras, show de mágicas e teatro.

Nomes conhecidos do axé, forró e samba, a exemplo de Alexandre Peixe, a banda Negra Cor, Adelmário Coelho, Lutte e Alex Góes estão entre as atrações.

“A feira é a sustentação de toda a obra social da paróquia, quem fizer uma visita, estará fazendo um gesto de solidariedade e tendo momentos agradáveis de lazer e diversão”, ressalta a coordenadora da 42º edição, Liliana Dumet .

Os ingressos já começaram a ser vendidos e custam R$ 10,00 (lote promocional) e podem ser adquiridos na secretaria da própria Igreja da Vitória. O horário de funcionamento será das 18h às 22h (quinta e sexta), das 10h às 22h (sábado) e das 10h às 21h (domingo).

A programação completa de apresentações musicais e outros detalhes podem ser encontrados nas redes sociais da feira, @feiradafraternidade.