Feira de adoção acontece até o dia 13, em diferentes pontos

Pessoas interessadas em adotar animais e apoiar iniciativas de conscientização quanto aos cuidados com os pets podem participar da feira Friskies Miau-dota, que acontece até o dia 13 de agosto, em shoppings e parques de Salvador. Promovida pela empresa Purina Friskies para reforçar o compromisso com a causa e auxiliar a ONG União de Proteção Animal de Salvador (Upas), ontem, a ação aconteceu no Shopping da Bahia.



“O projeto, em si, é da Casinha Miau-dota. Neste ano, nós fizemos um espaço para atrair o público com o “brinquedão” chamado de KidCat. Em 2022, tivemos cerca de 57 adoções. Esse ano tivemos, no primeiro dia, 5 adoções, no sábado, 4 adoções, e sempre trazemos 5 gatos por dia, variando entre adulto e filhote. A visita da casinha é sempre das 12h às 21h, com o intervalo de 15 às 17h para que os gatos possam ter um descanso”, explica o produtor do evento, Grégori Maia.

Adotar um pet durante o evento requer alguns requisitos simples: ter mais de 21 anos e preencher um questionário de adoção da ONG, informando as condições da casa, quem mora com ela, se teve ou tem animal.

A Upas trabalha com gatos resgatados da colônia de Piatã e outras áreas. Integrante da entidade, Andréa Celidono destaca que precisam de pessoas engajadas. “ é bem difícil porque precisamos de muitos recursos para fazer cirurgias, castrar, vacinar e comprar ração”.

*Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre