Feira de empreendedorismo acontece na Casa Pia, em Salvador | A TARDE

O Festival RoZê de São Joaquim vai acontecer nos dias 7 e 8 outubro, na Casa Pia, localizada na Cidade Baixa, em Salvador. O evento terá shows musicais, atrações circenses, recreação infantil, espaço para bebês, contação de histórias e oficinas e a feira de empreendedorismo criativo e feminista, BaZá RoZê, idealizada pela jornalista Brenda Medeiros.

A feira conta com diversos segmentos, como moda, artesanato, cosméticos, decoração, gastronomia, e muito mais. “É uma alegria estar na Casa Pia, um patrimônio histórico da cidade. Além de se abraçar entre si, com todas as possibilidades de troca afetivas e de empreendedorismo, a gente está também abraçando uma causa social. Estamos juntas em um movimento de arte, cultura, empreendedorismo e solidariedade”, disse Medeiros.



A Casa Pia é um equipamento fundado em 1799 que abriga um importante projeto filantrópico. No imóvel, patrimônio mundial da UNESCO, funciona a Escola Ecológica Casa Pia que atende gratuitamente 200 crianças da educação infantil em período integral.



No pátio de 2300 metros quadrados, cercado de muito verde, acontecerá o Festival RoZê de São Joaquim. Empreendedores de marcas criativas e autorais e artistas terão uma programação cultural de mais de 10 horas no próximo final de semana. O público terá acesso às apresentações através de um ingresso social no valor de R$ 15, cuja renda será revertida para manter e ampliar as atividades da Escola Ecológica Casa Pia.



Além dos expositores de moda, acessórios, cosméticos, gastronomia, arte, produtos infantis e literários, tem também muita música com a DJ MAY, shows de ANA BARROSO, com dois convidados especiais. GUIGGA, artista do sertão baiano, premiado com o Caymmi de Melhor Intérprete, e o poeta, cantor e compositor FATEL, de Juazeiro. E tem ainda a participação de JULIANA RIBEIRO com o show Na Moral, Moraes, uma homenagem ao eterno artista baiano.



A programação continua com shows da CANASTRA REAL, MICROTRIO do músico IVAN HUOL, palhaçaria da TRUPE RAIZ DO CIRCO, performances e espetáculos circenses em tecido acrobático e dança com a CIA CIRCONSTANCE formada por PAULINE ZOÉ E ALEXIS AYALA.



Confira a programação:



SÁBADO, 07 DE OUTUBRO



A partir das 13h, Feira RoZê

Às 13h30 e 15h - Espetáculo da Trupe Raiz do Circo. Palhaçaria, brincadeiras antigas, cantigas e brinquedos populares.



Entre 13h e 16h - DJ May com fortes referências da sonoridade regional e novos talentos da música nacional.



Das 13h às 18h – Infância Corrupião brincâncias para bebês e crianças e atividades ludirecreativas.



Às 16h – 'Folia Crianceira' com Canastra Real - músicas de folia e cancioneiro popular.



Às 17h - Companhia circense "Por Acaso", dança acrobática, parada de mão, bambolê, roda cyr e acrobacias aéreas.



Às 19h - Show de encerramento “Na Moral Moraes” da cantora Juliana Ribeiro, uma homenagem ao eterno Moraes Moreira.



DOMINGO, 08 DE OUTUBRO



A partir das 13h, Feira RoZê

Entre 13h e 16h - A DJ May com fortes referências na mistura de ritmos com sonoridade regional misturando novos e antigos talentos da música nacional.



Das 13h às 18h - Apresentações da Infância Currupiao trará brincâncias para bebês e crianças.



Às 16h - Pauline Zoé com o espetáculo "Esfera", que traz performances emocionantes com a roda cyr.



Às 17h – A artista baiana Ana Barroso apresenta seu show autoral com clássicos da música romântica. Participações dos artistas Guigga e do poeta, cantor e compositor juazeirense Fatel.



Às 18h30 - O artista Alexis Ayala e sua performance com fogo A Sétima Chama.



Às 19h - O MicroTrio de Ivan Huol. No repertório, clássicos de Luiz Caldas, Gerônimo, Vevé Calazans, Moraes, Armandinho e Riachão, além de composições autorais.



AGENDA DAS OFICINAS:



SÁBADO

15H OFICINA GRAFISMO INDÍGENA PATAXÓ

16H ESCRITA EM MONOTIPIA

17H ORIGAMI

DOMINGO



15H OFICINA GRAFISMO INDÍGENA PATAXÓ

16H ARGILA

17H EMBALAGEM CRIATIVA



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS



Horários

Sábado, 07/10

15h Ana Dantas - O sambar do Ribombar

15h30 - Sintia Aquino - O cabelo de Arthur

16h- Katiana Rigaud - Todo mundo é muita gente

16h30 - Palmira Heine - Chapeuzinho no Pelô

17h - Cris Prado - Clara e o pé de chulé

Domingo, 08/10



15h - Regina Luz - Eva

15h30 - Jaqueline Santos - Ted e Tuly

16h – Katiana Rigaud - Todo mundo é muita gente

17h - Marcela Rosa- A princesa esperada