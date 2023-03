Feira de varejo de alimentos espera gerar R$ 400 milhões em negócios

Um café da manhã realizado na sede da Associação Bahiana de Supermercados (Abase), no bairro de Armação, marcou o lançamento oficial do calendário de eventos da entidade para 2023. Um dos focos foi a apresentação da 12ª edição da Super Bahia, maior feira de varejo de alimentos do Norte/Nordeste, que vai ocorrer de 11 a 13 de julho, no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio. Para a edição deste ano, a expectativa é de movimentação em negócios de R$ 400 milhões durante os dias da feira, um aumento de R$ 50 milhões em relação a 2022.

O encontro reuniu a presidente da Abase, Amanda Vasconcelos, o superintendente da entidade, Mauro Rocha, além de dezenas de varejistas. Amanda é a primeira mulher a assumir a presidência da instituição que está completando este ano 50 anos de sua fundação, e, segundo ela, a Super Bahia será maior este ano. "É uma grande responsabilidade conduzir a Abase nos seus 50 anos e vamos trabalhar firme, com a união de todos, para fortalecermos ainda mais nossa entidade”, diz. A12ª edição da Super Bahia deve reunir 150 empresas nacionais e internacionais.

O superintendente da Abase, Mauro Rocha, disse que a Super Bahia superou todas as expectativas e que a edição de 2023 será ainda melhor. “Esta Super Bahia será a nossa maior edição, com a utilização dos dois pavilhões do novo Centro de Convenções de Salvador, com mais de 10 mil m² de feira", pontua.