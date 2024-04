Feira terá 240 vagas para serviços de saúde em Salvador | A TARDE

Como parte das ações de inclusão social das pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista (TEA), a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia promoverá no sábado, 6, a Feira da Inclusão, no Centro de Atenção à Saúde Prof. Dr. José Maria de Magalhães Netto, no Parque Bela Vista, em Salvador. O evento vai oferecer serviços de saúde para pessoas com deficiência visual, motora, auditiva e intelectual.

O agendamento para os atendimentos será 100% online, através do site da Feira da Inclusão, selecionando o turno do atendimento. Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar RG, CPF, Certidão de Nascimento e cartão do SUS.

Serão ofertadas 240 vagas para serviços oftalmológicos, 240 vagas para emissão de RG e 170 vagas para serviços odontológicos. Na ocasião, também será possível realizar o cadastramento da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), serviço promovido pela Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia (SJDH).

Também terá espaço para crianças | Foto: Divulgação

A Feira também terá um espaço dedicado à diversão das crianças, com brinquedoteca, atividades lúdicas e oficinas de massa de modelar, pintura, brinquedos interativos.