Feirão oferece financiamento para quem tem renda a partir de R$1.650 | A TARDE

O ‘1º Feirão do Primeiro Imóvel’ vai reunir as principais construtoras do Brasil, com oportunidades que oferecem financiamento para quem tem renda a partir de R$1.650, em mais de 3 mil opções de imóveis. O evento vai acontecer entre os dias 3 e 5 de novembro, das 9h às 22h, na praça central do Shopping Paralela, em Salvador.



O Feirão traz opções de imóveis a partir de 158 mil, nas opções prontos para morar, em construção ou na planta. Localizados na capital baiana e região metropolitana, os condomínios fechados, com área de lazer e vaga de garagem, se situam principalmente nos bairros da Paralela, Imbuí, Jardim das Margaridas, Pirajá, Piatã, Cajazeiras, Lauro de Freitas e Camaçari, oferecidos pelas construtoras MRV, Direcional, Tenda e Gráfico Empreendimentos.

Os interessados poderá ter condições especiais de pagamento, inclusive através do Programa Minha Casa Minha Vida. Para quem desejar, a negociação pode ser realizada além de quem trabalha de carteira assinada e renda formal, por trabalhadores informais que tenham movimentação de conta comprovada a partir de R$ 1.650, sem ser necessário comprovação em carteira de trabalho.

Pessoas que trabalham de forma autônoma, como motorista de aplicativos, manicure ou revendedora de cosméticos, por exemplo, poderão adquirir o imóvel apresentando o extrato de movimentação bancária.

Com a presença da SGBcred, representante da Caixa Econômica Federal, os especialistas estarão disponíveis para solucionar dúvidas sobre a utilização do programa Minha Casa Minha Vida, FGTS e direcionar os planos de pagamentos personalizados e ajustados com a realidade financeira do interessado na aquisição do imóvel.