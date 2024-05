Feirão oferta imóveis com descontos de até R$ 55 mil em Salvador e RMS | A TARDE

O evento ''Semana Minha Casa, Minha Vida'' vai oferecer descontos de até R$ 55 mil e condições exclusivas, em cerca de 2 mil apartamentos a partir de R$ 173 mil. O evento será realizado de quarta, 22, até domingo, 26, na sede da Inteligência Imobiliária (IMOB), na Av. Paralela, em Salvador.

Os apartamentos são de 1 e 2 quartos. As oportunidades oferecidas no feirão fazem parte do programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Os imóveis estão disponíveis na Paralela; Piatã; Areia Branca; Boca da Mata; Cajazeiras; Cabula; Marechal Rondon; Valéria; Sussuarana; Pau da Lima; Vila Canária e Pirajá

O evento conta ainda com assessoria bancária gratuita e possibilidade de aprovação do crédito na hora. O interessado precisa apresentar documentações como: identificação, comprovante de endereço e de renda.

Para os clientes enquadrados nas faixas 1 e 2 do programa MCMV, aqueles que possuem renda familiar mensal de R$ 2.640,00 a R$ 4.400,00, os imóveis têm os limites de R$ 255 mil, em Salvador, e R$ 225 mil, em Lauro de Freitas e Camaçari. Clientes da faixa 3, com renda familiar bruta de R$ 4.400,01 até R$8 mil, o limite do imóvel é de R$ 350 mil em todo o território nacional.

