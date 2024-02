Fenômeno meteorológico explica chuvas em Salvador neste domingo | A TARDE

A atuação de um sistema de baixa pressão, conhecido como "cavado", causou fortes chuvas sobre Salvador neste domingo, 11, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). O fenômeno meteorológico contribuiu para o aumento significativo da nebulosidade e a ocorrência de chuvas, que, segundo a pasta, variaram de moderadas a fortes, resultando em alagamentos e deslizamentos de terra em diversas áreas da capital.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), os maiores acumulados de chuvas registrados por volta de 12h foram na Barra (41,8 mm) e no Engenho Velho de Brotas (40,0mm). Nas últimas seis horas, os maiores acumulados de chuvas foram em Sussuarana (62,2 mm), Barra (57,0 mm), Calabetão (54,8 mm), Bom Juá (54,2 mm), Cidade Baixa – Monte Serrat (54,0 mm), Ondina (53,6 mm), CAB (52,4 mm) e Engenho Velho de Brotas (50,2 mm).

Ainda conforme a Codesal, nesta segunda-feira, 12, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, às vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco de deslizamentos de terra devido aos acumulados de chuvas dos últimos dias.



Na terça-feira, 13, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Há risco de deslizamentos de terra devido aos acumulados de chuvas dos últimos dias.

Seman e Codesal atuam 24h para atender demandas da chuva

A Prefeitura montou um forte esquema de plantão para atender as demandas relacionadas ao mau tempo. Equipes da Defesa Civil (Codesal) e da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) estão espalhadas dando suporte à população dentro e fora dos circuitos da festa.



As pastas mantêm de forma integral a execução dos seus serviços, com o seu efetivo operacional escalado em plantões de 24 horas. Registro de ocorrências relacionadas à chuva podem ser feitas através do Fala Folião, no número 156, ou ainda pelo 199, canal de comunicação da Defesa Civil.



Com relação ao monitoramento dos locais dos circuitos oficiais do Carnaval, os órgãos competentes afirmam que a Barra, que compreende parte do Circuito Dodô, e o Garcia, que sedia a Mudança do Garcia, seguem sem grandes alagamentos. Alguns pontos com retenção foram registrados pela Seman, entre eles a Avenida Bonocô, sentido Centro; a Ladeira da Graça, sentido Contorno; além de Piatã, Comércio, Avenida Milton Santos, Avenida Garibaldi, Ogunjá e Praça da Revolução, em Periperi.

Para dar vazão à água acumulada, equipes realizam o trabalho de desobstrução do sistema de drenagem (limpeza manual), para minimizar o impacto sobre o trânsito nos principais corredores de tráfego.