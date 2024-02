Chuva causa transtornos em Salvador no domingo de Carnaval | A TARDE

Invernou no 4º dia de carnaval em Salvador. Segundo a Codesal, neste domingo, 11, a previsão é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.

No radar meteorológico, há linhas de instabilidade de chuva próximas à região de Salvador, no norte do litoral baiano. A 60 km da capital, observam-se chuvas fracas a moderadas vindo do oceano em direção à cidade.

A defesa Civil emitiu ainda um alerta para chuvas moderadas a fortes nas próximas horas, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

As temperaturas deverão variar entre 25 °C (mínima) e 29 °C (máxima).





Interferência no carnaval



Na última sexta-feira, 9, uma chuva forte que caiu na cidade gerou atraso na saída dos trios no circuito Dodô, na Barra/Ondina. Já no circuito Osmar, no Campo Grande, uma multidão foi debaixo de chuva acompanhar a saída da pipoca de Saulo.

