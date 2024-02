Mesmo com chuva, foliões curtem carnaval na Avenida | A TARDE

O dia amanheceu com chuva em Salvador, e os circuitos de carnaval estão com número menor de foliões. Com o Circuito Osmar (Campo Grande), com atrações diferentes na manhã desta sexta-feira, 9, alguns pais aproveitaram para levar as crianças.

A professora de Metodologia Científica da UFBA, Flávia Catarina, levou a sobrinha Luna, de 7 anos, para curtir a folia. “Curti no ano passado e desde muito tempo. O bloco que eu mais gostei foi o desse ano e do ano passado”, diz Luna, animada.

Catarina, que chegou no circuito por volta das 13h, disse que ficará mais tempo no Campo Grande. “Trouxe a sobrinha hoje, mesmo na chuva, para ver os blocos alternativos no início”.

Já Pamela e Sérgio, levaram a filha, Bianca. "Ela já gosta a um tempo desse clima de festa e os pais se conheceram em um Carnaval. Então, mesmo com a chuva, aproveitando que hoje tem programação infantil, trouxemos ela", diz a mãe de Bianca.

Pais levaram a filha, mesmo na chuva | Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

Vendas na chuva

Vendedor na Avenida desde 2008, o carpinteiro e pintor, José Roberto Souza, está vendendo capas de chuva no circuito Osmar, e diz que já estava preparado para a chuva. “Estou preparado para ganhar dinheiro na chuva. Já vendi uma base de trezentas capas. Meu previsto é vender 5 mil capas nesse carnaval”, diz.

José Roberto vende capas de chuva | Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

“Aqui na Bahia, todo ano de paz, chove muito. Para ganhar o dinheiro da picanha, tem que trabalhar, correr atrás”, conclui.