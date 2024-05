Feriado atrai turistas para conhecer pôr do sol da Barra: "Encantador" | A TARDE

Salvador é parada obrigatória de turistas e isso todo mundo já sabe. Nesse feriado do Dia do Trabalhador, 1°, não é diferente, muito pelo contrário, basta uma oportunidade para moradores de outros estados virem curtir a capital baiana.

O casal Medellin Baliani e Andrey José Rovaran, é um exemplo disso. Eles saíram de Piracicaba, em São Paulo, para aproveitar o feriado conhecendo a cidade, que era uma das prioridades deles. Para esta quarta, a programação foi apreciar o famoso pôr do sol no Farol da Barra.

"É a nossa primeira vez aqui. Sempre tive vontade de conhecer Salvador, estava em nossa lista de prioridades de locais para ir no Brasil. Chegamos ontem e vamos ficar até domingo, quase uma semana aqui. Hoje que é feriado, viemos aproveitar para ver de perto esse famoso pôr do sol da Barra. Estou encantada. Quando procurava pôr do sol bonito no Brasil, sempre aparecia o daqui. E é realmente lindo, encantador, estou amando cada detalhe" contou a psicanalista em entrevista ao Portal A TARDE.

Casal aproveitou o pôr do sol no Farol da Barra | Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Uma pesquisa recente divulgada pelo Ministério do Turismo em janeiro de 2024 revelou que Salvador é o destino turístico mais almejado pelos brasileiros. E os números confirmam não apenas o desejo, mas também a realidade: a capital baiana já recebeu aproximadamente 1,7 milhão de turistas nos primeiro trimestre deste ano. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de cerca de 100 mil visitantes

Para o bancário Andrey José, alguns dos principais atrativos da cidade são as praias. "Nós gostamos muito de praia e as praias daqui são lindas e atrativas".

Ainda em entrevista ao Portal A TARDE, o bancários já planeja vir com a esposa no carnaval. Ambos esperam ansios pelo momento. "Minha mãe mora aqui e já falou para virmos, mas ainda não deu. Temos muita vontade e com certeza vamos conhecer", diz Andrey.

O casal passará a semana na cidade conhecendo os principais pontos turísticos, e no final de semana fará um passeio de escuna até as ilhas de Salvador.