Feriado do Dia do Trabalhador terá chuva e tempo instável em Salvador | A TARDE

O Feriado do Dia do Trabalhador, celebrado na próxima quarta-feira, 1, será de chuva e tempo instável, com céu nublado e chuvas fracas a moderadas, que podem acontecer a qualquer hora do dia. A previsão foi divulda pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

As temperaturas na capital baiana deverão variar entre 23 °C e 30 °C. O cenário na capital baiana é de atuação de uma massa de ar quente. No entanto, um sistema de baixa pressão do oceano Atlântico favorecerá a ocorrência de chuva, ainda segundo a pasta.

A previsão de céu nublado em Salvador, com chuvas moderadas, segue até o domingo.