Ferry-boat: fila de retorno continua intensa com espera de três horas

O fluxo de pessoas retornando para Salvador pelo ferry-boat, não para de crescer. Dois dias depois do feriado do São João, a fila no terminal Bom despacho continua quilométrica.

É imagens feitas por pessoas que estavam no local na noite desta quarta-feira, 26, é possível ver uma imensa quantidade de carros aguardando o embarque.

>> Movimento de volta para Salvador deixa fluxo intenso na BR-324

Procurada, a Internacional Travessias, empresa que administra o transporte, confirmou a alta demanda e disse que o tempo de espera chega a três horas no terminal Bom Despacho. Ainda de acordo com a ITS, há quatro ferries operando, saindo de hora em hora.

Fluxo no São João

Durante o São João e São Pedro deste ano, a Internacional Travessias prevê um fluxo 5% maior em relação ao mesmo período de 2023. Na época, o sistema transportou aproximadamente 234 mil pessoas e 35 mil veículos.

Até o dia 3 de julho, o sistema estará operando de forma especial. Serão cinco ferries com saídas de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 06h às 23h30, domingos e feriados. A ITS ainda prevê a realização de viagens extras ao longo do dia, nos momentos de maior demanda.