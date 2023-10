Ferry Boat registra espera de mais de 3 horas nesta terça-feira

Quem pretende deixar a capital baiana pelo sistema Ferry Boat, para passar o feriado do Dia das Crianças na região das ilhas, já encontra fluxo intenso, nesta terça-feira (10/10), antivespera de feriado.

O tempo de espera para embarque de veículos já chega a quase 3h30, conforme alguns usuários.

De acordo com a Internacional Travessia, que administra o sistema, quatro embarcações realizam a travessia no momento. São elas: Pinheiro; Rio Paraguaçu; Ivete Sangalo e Zumbi dos Palmares.

Operação Especial Feriado Nossa Senhora Aparecida



Entre os dias 11 e 16/10 (de quarta até segunda-feira), estão previstos cinco ferries para as travessias entre os terminais de São Joaquim e de Bom Despacho.

O funcionamento regular é das 5h às 23h30 de segunda à sábado; e das 6h às 23h30 nos domingos e feriados. Entretanto, horários extras vão ocorrer de acordo com a demanda e com a disponibilidade dos barcos.

Fluxo

Para este ano, é esperado um fluxo superior em 5% comparado ao movimento registrado em 2022.

A movimentação nos dois terminais pode ser acompanhada através do canal Filômetro. Na plataforma, é permitida a consulta prévia sobre o melhor momento para se dirigir até São Joaquim ou Bom Despacho.

Agendamento



O sistema conta com opção de agendamento para veículos de passeio por meio do serviço Hora Marcada. As vagas para compra podem ser acessadas no site.

Veja Vídeo:





