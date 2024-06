Ferry-Boat terá operação especial para o feriado de Corpus Christi | A TARDE

As travessias entre Salvador e Ilha de Itaparica por meio do Sistema Ferry-Boat no período do feriado de Corpus Christi contarão, entre os dias 29 de maio (quarta-feira) e 03 de junho (segunda-feira), com cinco barcos: Anna Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro e Zumbi dos Palmares. A empresa estima um aumento de 3% no fluxo dos terminais São Joaquim e Bom Despacho para este período, em comparação ao mesmo feriado ano passado.

O funcionamento acontecerá nos horários regulares, com saídas de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 6h às 23h30, domingos e feriados.

Durante a operação para este feriado, viagens extras vão ocorrer ao longo do dia ou mesmo após o último horário da grade, sempre de acordo com a demanda, e respeitando a disponibilidade dos barcos e os períodos de manutenção obrigatória, preventiva ou corretiva, que venham a ocorrer.

O Sistema Ferry-Boat contará durante esta operação com o apoio dos órgãos públicos: Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Transalvador, Secretaria Municipal de Transporte de Itaparica, Corpo de Bombeiros e Juizado de Menor.

Os usuários também podem utilizar o agendamento para transporte de veículos pelo SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br). Nesta modalidade de agendamento não é necessário efetuar o pagamento antecipado e também não há taxa de serviço.

Filômetro

O Filômetro pode ser acessado no endereço internacionaltravessias.com.br/filometro, que indica o melhor momento para se dirigir aos terminais, evitando longas esperas nas filas de veículos. Para pedestres e usuários em veículos, os terminais contam com painéis que exibem as informações de embarque, incluindo capacidade dos ferries e horários de saída.

Durante este período, motoristas devem ficar atentos aos dias de suspensão da travessia de veículos pesados. No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões permanece válida das 5h de sexta-feira até às 15h de sábado, como também das 5h da véspera de feriado até às 5h do dia posterior ao seu retorno. Veículos pesados transportando alimentos, e também pacientes em tratamento médico fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.

Ferrycard

A recarga Ferrycard no período será mantida em guichê especial, obedecendo à fila de entrada do usuário no portão de acesso ao serviço. O setor de troca/entrega de cartões estará funcionamento de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h. Não funciona sábados, domingos e feriados.

