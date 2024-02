Festa antecipada celebra Iemanjá com fé e devoção | A TARDE

Em uma celebração marcada pela fé, devoção e senso de comunidade, a tradicional Lavagem de Itapuã aconteceu de forma antecipada ontem. O evento, muito esperado pelo bairro teve início ainda na madrugada, com o desfile do bando anunciador convocando para a festa.

Já ao amanhecer, mulheres do bairro, conhecidas como “Nativas”, se reuniram para realizar a primeira lavagem das escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã. Apesar de não ser oficial, a ação é uma tradição de mais de 30 anos. Em seguida teve o café de Dona Niçu, que criou este costume.

Algumas horas após o ritual matinal, mais de 200 baianas, trajadas com suas vestes brancas tradicionais, saíram em cortejo de Piatã até a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, passando pela orla com o Afoxé Filhos de Gandhy acompanhando todo o cortejo, assim como pescadores, capoeiristas e muita música. Os sons dos tambores, berimbaus e cantos formaram uma mistura envolvente, combinando com as cores dos trajes e a animação dos participantes. Essa harmonia realçou a diversidade cultural da festa.

Na chegada, o pátio da igreja, que minutos antes estava vazio, se encheu de moradores, turistas e, pouco tempo depois, baianas e Gandhys. A primeira a pisar a igreja foi a homenageada da festa deste ano, a baiana Teresa Conceição. “Sou baiana de acarajé há 32 anos, nascida e criada aqui. É uma felicidade enorme ser homenageada dessa forma”, contou a mulher de 71 anos, que fez todo trajeto com um pequeno carro. A multidão se reuniu e invadiu a parte da porta da igreja para assistir à lavagem e receber as bênçãos das baianas.

Edelzuita Maria de Santana, de 70 anos, decidiu começar a participar das festas populares da cidade após conseguir sua aposentadoria e não se arrepende. “Venho há, pelo menos, dois anos para a lavagem de Itapuã, e a energia aqui ainda me surpreende, é uma alegria grande sentir tudo isso”, conta.

Outra tradição que perdura há pelo menos 35 anos na festa é a presença imponente da Baleia Rosa inflável, uma criação de nove metros de altura. Sua origem remonta a 1987, quando foi introduzida como uma homenagem à atividade econômica histórica de Itapuã.

No rastro do cortejo, 35 trios elétricos animados, predominantemente por bandas e grupos locais de Itapuã, desfilaram pelas ruas, ampliando a atmosfera festiva com ainda mais músicas, trazendo também um pouco do gostinho do Carnaval que já começa na próxima semana. Itapuã terá um circuito oficial na folia neste ano.

Daniel Pires, maestro da escola de samba Unidos de Itapuã, compartilha sua jornada e paixão pela Lavagem de Itapuã. Ele participou da festa seis anos como folião e mais oito como participante da escola, ou seja, esteve dos dois lados da festa. Conta como folião: "Ver o público, todo mundo junto, unido, na mesma sintonia, curtindo, era a melhor parte do evento." Já como maestro, "é uma coisa diferente", inicia. "Eu que estou fazendo essa alegria para eles, fazendo essa alegria para o público. É cativante da mesma forma", conta animado.

O outro homenageado da festa deste ano, Ricardo Monteiro, desfilou com os meninos da banda Ankaras, grupo musical que nasceu na escola Lomanto Júnior, onde Monteiro é diretor. "Participar da festa de Itapuã é um momento marcante do nosso bairro, onde todas as manifestações culturais se afirmam, especialmente as culturais", destaca emocionado. "É um momento de grandiosidade e de muito orgulho. Trabalhei para isso, estudei para isso, para fazer algo que provocasse transformação social pela educação, a única forma de transformar a sociedade."