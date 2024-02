Festa de Iemanjá contará com 738 profissionais da Segurança Pública | A TARDE

A tradicional Festa de Iemanjá, que será realizada nesta sexta-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho, contará com 738 profissionais das quatro Forças da Segurança Pública. A SSP também empregará o Sistema de Reconhecimento Facial e ativará o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Cinquenta e quatro câmeras de monitoramento, sete com tecnologia de Reconhecimento Facial, e uma Plataforma Elevada de Observação estarão ativas no circuito do evento.

Além de profissionais das Polícias Militar, Civil e Técnica, Corpo de Bombeiros e Superintendências da SSP, órgãos municipais estarão no CICC.

A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Regional da Capital – Atlântico, realizará ações ostensivas e preventivas. Patrulhas, Postos e Bases Móveis serão utilizadas.

Em uma Delegacia Especial de Área (DEA), equipes da Polícia Civil ajustarão ações de inteligência e o registro de crimes. A 7ª Delegacia Territorial estará com equipe reforçada. Os devotos da Rainha do Mar podem, ainda, utilizar a Delegacia Digital.

O Corpo de Bombeiros Militar irá cobrir a área com viaturas, embarcação e Postos (Comando e Observação).

O DPT manterá equipes de pronta resposta reforçadas na sede da instituição para perícias diversas.