Festa de Iemanjá registra redução de roubos e furtos em 2024, diz SSP | A TARDE

As Forças da Segurança Pública da Bahia registraram durante a Festa de Yemanjá, celebrada no dia 2 de fevereiro, uma redução no caso de furtos e roubos neste ano. O crime de roubo apresentou queda de 37% em comparação com o último ano. Em 2023, a festa computou 47 crimes de roubos.

O número de furtos neste ano também teve diminuição. Com 23 casos a menos que no ano anterior, a prática criminosa apresentou queda de 15%. Ou seja,

Apesar da queda, a quantidade de roubos e furtos na Festa de Iemanjá ainda preocupa os simpatizantes e adeptos da festa religiosa. Nas redes sociais, usuários reclamaram do cenário de violência.

9h30 da manhã do dia depois da Festa de Yemanja e, entre amigos e desconhecidos, WhatsApp e Twitter, eu já li uns 4 ou 5 relatos de furto ou roubo. Salvador está absolutamente entregue aos bandidos. — Daniel (@leittedaniel) February 3, 2024

Eu fui furtada da forma mais ridícula na festa de Iemanjá: o cara chegou e MORDEU MEU PEITO pra me fazer tirar a mão do bolso e pegar meu celular, fui pra cima de um deles depois que percebi o furto, um deles começou a alterar, e eu falando que ele tinha roubado meu celular+ — ABRE A RODINHA POR FAVOR ⭕️ (@Nininha_Oficial) February 3, 2024

Ainda segundo dados, nenhum crime grave contra a vida foi registrado durante a tradicional Festa de Iemanjá, que aconteceu na sexta-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho. No circuito do evento não foram registrados homicídio, latrocínio, ou lesão corporal seguida de morte.



Durante a festa, uma pessoa foi presa em flagrante por prática de roubo e três Termos Circunstanciados de Ocorrência foram realizados por ameaça, desacato e lesão.