Festas de fim de ano têm aumento no índice de viagens no Ferry-Boat | A TARDE

A Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária que administra o sistema Ferry-Boat, registrou um aumento de mais de 21% no transporte de passageiros e 16% no de veículos em comparação com o ano anterior. No período de operação especial de Fim de Ano - (Natal e Reveillon), iniciada no último dia 21 até esta terça-feira, 2, 217 mil pessoas e 40 mil veículos foram transportados.

Nesta terça, o serviço funciona operando com 05 ferries, sendo eles o Rio Paraguaçu, Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Pinheiro e Maria Bethânia. Esse esforço tem como objetivo reduzir o tempo de espera para os passageiros.

"Nossas operações de embarque no Terminal de Bom despacho continuam com o fluxo de retorno do feriado e grande demanda concentrada, podendo se estender durante a madrugada com viagens extras, enquanto durar", informou a ITS.

A concessionária orienta os passageiros a acompanharem o filometro (disponível no site da ITS)

