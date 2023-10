Festas: mais de 9 mil ambulantes se cadastraram em Salvador | A TARDE

O cadastro de ambulantes que querem se habilitar para trabalhar nas festas populares de Salvador foi encerrado. MIAs de 9 mil profissionais fizeram o cadatrado e a lista de classificação provisória e de cadastro reserva será divulgada no site da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) na próxima segunda-feira, 16, quando será aberto o prazo para recursos e impugnações.

O titular da Semop, Alexandre Tinoco, disse que esse primeiro momento do credenciamento dos ambulantes superou todas as expectativas. “O sistema funcionou perfeitamente e recebemos uma resposta incrível da comunidade. Isso demonstra o compromisso e a dedicação de todos os envolvidos”, celebrou.



Ao todo 9.260 pessoas se inscreveram. Como os trabalhadores puderam se cadastrar para mais de um evento, foram registradas pelo sistema mais de 25 mil inscrições. Segundo a Semop, o maior número de interessados optou por trabalhar no Carnaval (7,9 mil), seguido pelo Festival Virada Salvador (4,8 mil), depois pelo pré-Carnaval do Fuzuê, Furdunço e Pipoco (4,2 mil), Festa de Iemanjá (3,3 mil), Festa do Bonfim (3,1 mil) e Lavagem de Itapuã (1,5 mil).



Tinoco ainda pontuou as próximas etapas do processo. “É importante ressaltar que os resultados preliminares estarão disponíveis na próxima segunda-feira e isso é apenas o começo. No dia 28 de novembro, teremos os resultados definitivos, o que é um passo significativo para a regulamentação e organização dos ambulantes em nossa cidade”, disse.