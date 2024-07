Festejos do 2 de julho terão operação especial de transporte; confira

- Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Os festejos do Dois de Julho, data em que se celebra a Independência do Brasil na Bahia, terão operação especial de transporte em Salvador.



De acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), haverá reforço na frota reguladora das 6h às 20h, nas estações da Lapa, com oito veículos; Acesso Norte, com três veículos; Pirajá, com quatro veículos e Águas Claras, com cinco veículos.



Ainda segundo a Semob, a frota reguladora ficará à disposição da equipe de fiscalização dos terminais para ser utilizada com o objetivo de suprir a demanda de usuários.



Já o BRT irá operar normalmente, das 5h às 23h10. A exceção é a linha B4, que segue em operação assistida das 8h às 17h.

Os ascensores estarão fechados no dia 2, com exceção do Plano Inclinado Gonçalves, que irá operar das 8h às 18h, com tarifa de R$ 0,15. O transporte aquaviário funcionará normalmente das 7h às 19h.