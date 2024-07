Festejos do 2 Julho terão efetivo de 1.050 policiais

Policiais vão atuar em todo circuito - Foto: DCS | PM-BA

A Polícia Militar participará das comemorações da Independência da Bahia, 2 de Julho, na terça-feira, com 1.050 policiais militares em Salvador. O efetivo atuará nas ações ostensivas com o objetivo de garantir a segurança da população durante os festejos cívicos, bem como nos ritos solenes que acontecerão na Lapinha, Centro Histórico e Campo Grande.



As ações da PM para o 2 de Julho tiveram início no dia 25 de junho com as escoltas dos fogos simbólicos, cujas rotas saem de Cachoeira e Mata de São João. A atividade é acompanhada por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e do Esquadrão de Motociclistas Águia.

A primeira rota passou pelas cidades de Saubara, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias e Simões Filho. Já a segunda percorreu os municípios de Dias D’Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho. Após os cinco dias de trajeto pelos municípios que contribuíram no processo de consolidação da independência do Brasil na Bahia, as chamas seguem até o bairro de Pirajá na tarde desta segunda-feira, 1º. A 9ª CIPM também participa do acompanhamento quando a pira chega na BR-324.

Na véspera do 2 de julho, a PM fará uma varredura para manter livre todo o itinerário do desfile e adjacências do Largo da Lapinha. A ação é realizada pelo 18º Batalhão, 2ª CIPM, 37ª CIPM e Esquadrão Águia, em parceria com a Transalvador, de forma a garantir a ausência de veículos estacionados ao longo das vias diretamente ligadas ao evento.

No dia em que se comemora a independência da Bahia, além do policiamento em todo o centro da cidade de Salvador, as equipes da PM irão intensificar as abordagens preventivas no entorno dos festejos cívicos, nos pontos de ônibus, nas estações (de transbordo e de metrô) e principais corredores de tráfego.

Policiais militares irão participar do cortejo em diversos momentos, a exemplo da colocação de flores no busto do General Labatut e hasteamento das bandeiras, inclusive os pms integrantes da Banda de Música da PM Maestro João Antônio Wanderley irão executar dobrados ao longo do trajeto e no último ato simbólico.