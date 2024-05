Festival ‘Capão in Blues’ movimenta a economia do Vale do Capão | A TARDE

Todos os 12 quartos da pousada de charme Villa Lagoa das Cores, no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, já estão reservados para o próximo final de semana. A estimativa é de que a taxa média de ocupação hoteleira na região gire em torno de até 90% no período.

Sexta-feira e sábado acontece a primeira edição do Festival Internacional – Capão in Blues (CIB). Com atrações locais e internacionais, a expectativa é que o evento dinamize a economia local. A programação é aberta ao público, para todas as idades, e acontece na Vila de Caeté-Açu, distrito do município de Palmeiras, distante 465 quilômetros de Salvador. A empresária Patricia Macedo, sócia no bar e restaurante Flamboyam, conta que se preparou para um “grande evento”.

“Em um ano com poucos feriados, e para nós que trabalhamos com turismo, a expectativa é que o festival possa esquentar ainda mais (o movimento). Aproveitar que está fazendo um friozinho. Agora é pedir para São Pedro colaborar, para que não prejudique a estrada (de barro), já que o acesso (de Palmeiras à vila) é complicado”, diz.

Na pousada Bela Vista do Capão, na qual Patricia é sócia, cerca de 70% dos chalés estão negociados.

À frente do Gatto Sete Bistrô, o chef Ton espera um aumento nas vendas de pelo menos 70%, “se comparado a um final de semana comum”. Para ele, “projetos como este são um incremento valiosíssimo para toda a região”. “Aliando as nossas belezas naturais à música de qualidade, diversão cultural, a atrativos como cachoeiras, morros, mirantes; hospedagens charmosas no meio da natureza, e gastronomia diversificada, neste tesouro da Chapada Diamantina que é o Vale do Capão”.

“Este é o sétimo ano do Gatto Sete, somos dois cariocas residentes e amantes do Vale do Capão desde 2017. O bistrô foi criado para levar o nosso amor pelo lugar aos turistas, clientes e amigos, aliando uma gastronomia autoral, com produtos locais e diversos”, diz o chef.

Para a secretária de Turismo e Cultura, Andréa Oliveira, eventos culturais como o Festival de Blues “são muito bem vindos” ao município de Palmeiras, “pois amplia o fluxo e perfil de turistas, para além dos que buscam as belezas naturais”. “Consequentemente, a economia local é aquecida, com geração de renda para os prestadores de serviços turísticos, bem como para a população local”, fala a gestora, ressaltando o apoio da Prefeitura Municipal dado ao festejo.

Criado com o objetivo de fortalecer a produção cultural no interior da Bahia, e estimular a economia criativa local, o CIB é uma iniciativa conjunta do Grupo A TARDE e da Viramundo Produções, com o apoio da Prefeitura de Palmeiras, e patrocínio do Fazcultura, do governo do Estado da Bahia, secretarias da Cultura e Fazenda.

Um dos idealizadores da ação, o CEO da Viramundo Produções, Ildazio Tavares Jr., explica que o foco é fazer cultura, gerar emprego e renda, tendo como “pano de fundo” o festival. “Hoje, 80% das pousadas estão tomadas, a meta é alcançar 90% (de ocupação), atrair duas mil, três mil pessoas, consumindo, girando. Gente de Itabuna, Mucugê, Ibicoara, Lençóis”, enumera.

Expansão em 2025

Ainda de acordo com Tavares Jr., a ideia para 2025 é o projeto crescer. “Com certeza o evento vai entrar para o calendário (cultural do estado). A gente não para, iniciamos o trabalho ali entre novembro, dezembro de 2022, e chegamos até aqui com 58 profissionais envolvidos na produção, entre técnica, assessor de imprensa, toda uma equipe. Mais uma vez gerando renda”.

Com a curadoria do guitarrista, cantor e campositor Eric Assmar, a abertura oficial do festival acontece já na quinta, com a oficina “Blues: aspectos históricos, do Mississippi ao Brasil”, ministrada por Assmar, com a participação do músico Jefferson Gonçalves, do Rio de Janeiro.

Na sexta, apresentam-se Candombá Blues (BA), Blues Etílicos (RJ), e Keith Dunn (EUA) & The Simi Brothers (SP). No sábado tem as apresentações de Candice Fiais (BA), Gustavo Andrade (MG) convida Alma Thomas (EUA), Eric Assmar (BA) com a participação de Jefferson Gonçalves.

Com desconto de 30% nas tarifas até 19 de junho, a diária na pousada Villa da Lagoa das Cores varia de R$ 280 a R$ 650. “De Palmeiras em direção à vila (do Capão), quando termina estrada de paralelepípedo e começa o chão (batido), mais 17 Km a diante, à direita, fica a pousada. A 3 Km da vila”, fala Arthur Benjamin, recepcionista no local. “A expectativa é de muito movimento, cidade cheia”, conta Benjamin.

Publicações relacionadas