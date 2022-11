Festival da Virada divulga programação completa; confira

A prefeitura de Salvador anunciou neste sábado, 19, a programação completa para o Festival da Virada, que acontece entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio.

Após dois anos sem o Festival da Virada, turistas e soteropolitanos poderão participar do evento gratuito com diferentes ritmos e estilos musicais.

Na quarta-feira, 28, a festa fica por conta dos artistas Bell Marques, Nattan, Kannário, ilê, É O Tchan, Ivete Sangalo, e Tarcísio do Acordeon.

Na Quinta-feira, 29, os shows serão do DJ Alok, Gusttavo Lima, Xand Avião, Simone, Rafa & Pippo e Parangolé.

A sexta-feira, 30, será comandada por Durval Lelis, Psirico, Xanddy Harmonia, Jorge & Mateus, Thiago Brava, Mari Fernandez e Vítor Fernandes.

O sábado, 31, será o dia mais recheado, com a comemoração da virada do ano. O festival contará com a participação de Lincoln, Léo Santana, Wesley Safadão, Cláudia Leitte, João Gomes, Zé Vaqueiro e Thiago Aquino.

Já no último dia, em clima de despedida, quem se apresenta é Daniela Mercury, Saulo, Olodum, Timbalada, Danniel Vieira e La Fúria.