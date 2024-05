Festival de Dança é promovido em Shopping de Salvador | A TARDE

A dança é uma das expressões artísticas mais antigas do mundo e traz diversos benefícios para a saúde. É a arte do movimento com o corpo, através de uma cadência de ritmos que se encaixam, criando sua própria harmonia e identidade. Para celebrar esse dia tão especial, ocorrido no último dia 29 de abril, o Shopping Itaigara vai promover um festival de dança, que começa nesta segunda, 06, e vai até sábado, 11, com uma variedade de estilos, como dança contemporânea, balé clássico, jazz, ginástica rítmica e outras modalidades. O evento é aberto ao público.

Entre os parceiros que irão se apresentar, estão a Companhia de Dança Opaxorô, da Apae Salvador, com o pocket show do espetáculo “O Corpo Ancestral”; BBT ART ACADEMY, com as bailarinas do corpo de baile BBT; O grupo Somos Todos Dança com aula de fitdance e zumba; a CIA de Jazz Viviane Lopes e a apresentação de dança do ventre e flamenco, com Janah Ferreira. “Essa é a primeira edição deste evento e preparamos uma programação especial para os nossos clientes. Venham conferir e aproveitar”, convidou Gilson da Hora, gerente de Marketing do Shopping Itaigara.

