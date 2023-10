Festival de hambúrguer movimenta gastronomia de Salvador | A TARDE

A primeira edição do Salvador Burger Gourmet terá início na capital baiana no mesmo período do Restaurant Week. A proposta, que será realizada a partir do dia 13 de outubro, envolve algumas das principais hamburguerias da cidade e promete oferecer um cardápio com preços acessíveis ao público.

Durante o período, empreendimentos gastronômicos e hamburguerias irão oferecer hambúrguer e acompanhamento a valor fixo. Entre as duas categorias, estão: tradicional (Blend de 130g a 150g) e plus (Blend de 160g a 180g).

Com conceito igual ao aplicado pelo Salvador Restaurant Week, que estará na sua 22ª edição, cada hamburgueria participante irá disponibilizar ao público três opções de burger e outras três de acompanhamento.

Cada item do menu que for vendido será acrescentado R$ 2 opcionais de doação para as Obras Sociais Irmã Dulce, como já acontece com o Salvador Restaurant Week.

Conhecidas em Salvador, Cazolla, Red Burger e Bravo já estão confirmadas.