Festival do Parque cancela programação deste sábado | A TARDE

Devido às fortes chuvas que atingem Salvador, o Festival do Parque anunciou o cancelamento da programação deste sábado, 27, por questões de segurança e inviabilidade da montagem de estrutura para as atividades. Para o dia estavam previstos shows, feiras e ações para o público infantil, na área verde do Parque da Cidade.

Já a programação deste domingo, 28, está mantida. Bailinho de Quinta será a primeira atração, animando o público com as clássicas marchinhas de Carnaval e canções autorais inspiradas nas músicas que animavam a folia, a partir das 10h.

Às 12h, um DJ segue animando o local. Às 14h30, Tomate reencontra o público do Festival do Parque, com um repertório marcado por hits da carreira. Tio Paulinho também se apresentará no dia. Confira a programação completa e mais informações no perfil do Instagram @festivaldoparque