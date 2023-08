Festival Liberatum terá Naomi Campbell e outros artistas em Salvador

Os principais cartões-postais de Salvador vão sediar o Festival Liberatum, que acontecerá do dia 2 a 5 de novembro, com participações dos atores Lázaro Ramos, Taís Araújo, a atriz britância e modelo Naomi Campbell, e do cineasta norte-americano Lee Daniels.

O evento, que já passou por 13 países, como Reino Unido, Estados Unidos, Turquia e Índia, vai reunir na Bahia lideranças do mundo das artes, tecnologia e negócios. A primeira edição brasileira do festival fará alusão ao mês da consciência negra, privilegiando a cultura afro-brasileira.

Convidados nacionais e internacionais realizarão palestras sobre “Visão de Salvador e o futuro”, “Diversidade e inclusão”, “Educação” e “Liderança e empreendedorismo” e haverá oferta de capacitação de mão de obra gratuita.

Também integram a programação uma conferência sobre mudanças climáticas, uma celebração à culinária baiana e um grande show gratuito com alguns dos principais artistas negros da Bahia, do Brasil e do mundo.

O Liberatum tem a missão de empoderar e inspirar comunidades para guiar mudanças positivas, criando um futuro melhor, cheio de diversidade, direitos iguais, liberdade de expressão, tolerância, entendimento e aceitação.