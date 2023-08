Festival Tempero Bahia reúne chefs e sommelier de drinks baianos

O Festival Tempero Bahia vai reunir sete baianos, entre chefes culinários e um sommelier de drinks, convidados para participar do Cozinha Show, nos dias 26 e 27 de agosto, no Passeio Público de Salvador.



A maratona de aulas shows é gratuita, através de inscrições pelo Sympla.

Com o tema ‘Sou Bahia, Sou Nordeste’, o evento terá criações de pratos autorais, com degustação seguida de explicações sobre ingredientes, histórias de vida, apresentação de receitas, técnicas, teorias e práticas.



Os chefs escolhidos foram: Dani Dahoui (PE), do Bistrô Ruella, em São Paulo; Wanderson Medeiros (AL), do Picuí, em Maceió, e Canto do Picuí, em São Paulo; Tiago Brandão (SENAC/BA); Fabrício Lemos (BA), do Ori e Om); Ana Célia (BA) do Zanzibar; Euzimar Reis (SENAC/BA); Tereza Paim (BA), da Casa de Tereza, Elíbia Portela (BA) e Raimundo Freire (BA), que harmonizará os Pratos das Aulas de domingo, 27, com Drinks especiais.

Programação Cozinha Show

26 de agosto, sábado

11h às 11h50

Chef Tiago Brandão | Aula: “Do Sertão ao Mar” | Receita: Vermelho do Sertão - Peixe Vermelho com molho escabeche de umbu com Pirão de água fria, farofa de bacon e Vinagrete de biribiri.

12h20 às 13h10

Chef Fabrício Lemos | Aula: “Bahia de Todos os Santos, Sabores e Aromas” | Receita: Arroz de Kirimurê

13h40 às 14h20

Chef Dani Dahouí | Aula: “Sou Nordeste, sou Pernambuco” | Receita: Roubacão – Carne do sol, feijão verde, queijo coalho, nata e arroz vermelho.

14h40 às 15h20

Chef Ana Célia | Aula: “Sou África, sou Bahia” | Receita: Fuzura - Isca de filé mignon com tomate, cebola, pimentão e gengibre. Acompanha arroz e banana da terra frita.

15h40 às 16h30

Chef Tiago Brandão | Aula: “Mini Chef – Aprendendo na Cozinha” | Receita: Espetinhos de frutas com chocolate.

27 de agosto, domingo

11h às 12h

Chef Euzimar Reis | Aula: astronomia da Bahia” | Receita: Arrumadinho de charque com feijão verde

Participação de Raimundo Freire, Sommelier de Drinks | Harmonização | Drink Caipirinha Fizz| Cachaça Amada Prata, limão, açúcar e Cerveja Eisenbahn

12h30 às 13h30

Chef Elíbia Portela | Aula: “Empreendendo na Cozinha” | Receita: Bolinho de Arroz

Participação de Raimundo Freire, Sommelier de Drinks | Harmonização | Drink Portela | Destilado de Frutas Vermelhas, água tônica Schweppes

14h às 15h

Chef Tereza Paim | Aula: “Sou Bahia, sou nordeste” | Receita: Fumeiro com purê de aipim e crispy de mandioquinha com geleia de umbu.

15h30 às 16h30

Chef Wanderson Medeiros | Aula: “Sou nordeste, sou Alagoas” | Receita: Carne do sol com Pirão de Queijo Coalho.

Participação de Raimundo Freire, Sommelier de Drinks. | Harmonizacão: Drink Cocafé -