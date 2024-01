Festival Virada: ambulantes começam a receber kits nesta quarta-feira | A TARDE

Entrou para a contagem regressiva a expectativa dos ambulantes que terão a oportunidade de fazer renda extra durante os cinco dias de festa do Festival Virada Salvador que começa nesta quinta-feira, 28, na Arena Daniela Mercury, em Salvador, e segue até dia 1º de janeiro.

Em entrevista ao Portal Massa!, o gestor da Secretaria de Ordem Pública (Semop), Alexandre Tinoco revelou, que nesta quarta-feira, 27, os 900 vendedores classificados para atuar na festa de réveillon vão receber os kits de trabalho, compostos por um isopor grande, um pequeno e dois coletes de identificação.

A categoria também participará de uma capacitação no Ginásio de esportes Estação e Cidadania, no bairro de Itapuã. As palestras vão abordar temas sobre a legislação municipal, licenciamento, técnicas de vendas, higiene, proibição de trabalho infantil e venda de bebidas alcoólicas para menores.

"Nesse encontro é importante explicar regras simples. Vamos falar sobre segurança, onde vão ficar os lugares certos para vender, como manter a limpeza e quando montar e desmontar tudo. Precisamos que todos saibam das regras específicas do evento para garantir uma experiência boa para quem vai participar", explicou Tinoco.