Festival Virada Salvador será patrocinado pela Heineken | A TARDE

A prefeitura de Salvador anunciou nesta terça-feira, 5, que o Festival Virada Salvador será patrocinado nesta edição pela Heineken, grupo que oferece as cervejas Heineken, Amstel e Devassa.

"Para o Réveillon esse ano vai ter uma novidade, nós fechamos com a Heineken, com a Amstel e com a Devassa, então vamos ter esses três tipos de cerveja. Hoje a tarde eu recebo a representante da Coca-Cola e da Heineken, então a Coca-Cola chegou junto no Natal de Salvador e vai chegar junto no Festival Virada com a Heineken, então vamos ter uma oferta de outros tipos de cerveja, é mais um parceiro que acredita na gente e no nosso potencial", afirmou o prefeito Bruno Reis.

De acordo com o prefeito, os patrocinadores são os responsáveis por custear as atrações musicais do Festival Virada Salvador.

"Estou fazendo um esforço grande para que as atrações todas sejam custeadas pelo privado, então, já temos aposta ganha, agora heineken, coca cola e estou buscando outros patrocinadores. Ano passado praticamente todas as atrações foram custeadas pelo privado, e esse ano, que isso ocorra."