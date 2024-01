Festival Virada segue sem registro de crime grave contra a vida | A TARDE

Nenhum crime grave contra a vida foi registrado no Festival Virada Salvador, realizado na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio. A Secretaria da Segurança Pública (SSP), que aplicou uma tecnologia inédita, contabilizou cerca de 138 mil pessoas nos dois primeiros dias da festa.

Foram recolhidos nos Portais de Abordagem pela Polícia Militar 4 objetos perfurocortantes, entre eles garrafas de vidro, tesouras, canivetes, facas, entre outros itens que colocariam em risco a integridade física do público.

Completando o balanço, três foragidos da Justiça foram localizados pelo Reconhecimento Facial da SSP, outras três pessoas foram conduzidas por furto e acabaram autuadas na Delegacia Especial de Área (DEA) da Polícia Civil. No evento também foram computados 81 furtos, três roubos e cinco desacatos.