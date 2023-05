Feto é encontrado dentro de contêiner de lixo em Salvador

Um feto foi encontrado por funcionários da limpeza urbana dentro de um contêiner de lixo na Rua Hermínio Andrade, na Baixa de Quintas, em Salvador. O caso aconteceu na noite de terça-feira, 23.

Segundo as informações iniciais, os trabalhadores realizaram o descarte do lixo, quando perceberam que um bebê estava na prensa. Policiais militares da 37ª CIPM foram acionados em razão de um feto sem sinais vitais ter sido encontrado no interior de um caminhão de lixo.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica foram acionados e Câmeras de segurança serão analisadas. A 3ª Delegacia Homicídios/ BTS investiga o caso.