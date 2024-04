Fiação de poste pega fogo e chamas atingem casa no Arraial do Retiro | A TARDE

Os moradores do bairro do Arraial do Retiro, em Salvador, foram surpreendidos na madrugada deste sábado, 23, com as chamas que atingiram a fiação de um poste. O fogo chegou até o sobrado de uma casa e os presentes no imóvel precisaram pular uma das janelas para se salvar do incêndio. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

A Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo fornecimento de energia, afirmou que encaminhou profissionais para realizar a recomposição do serviço e os mesmo identificaram ligações clandestinas no imóvel. A situação já foi normalizada.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente.