Fiéis celebram dia de Santa Dulce dos Pobres em Salvador

A chuva não impediu que milhares de fiéis fossem acompanhar a festa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, em Salvador, neste domingo, 13, que marca o dia litúrgico da santa baiana.

A festa inclui um show do padre Antônio Maria, seguido de missa celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, além de uma procissão luminosa. O encerramento das festividades fica por conta do show de Waldonys.

As festividades religiosas começaram a ser realizadas desde 1º de agosto, mês dedicado à Santa Dulce. A programação contou com apresentações teatrais, exibição de filme, procissão, atrações musicais e quermesse.