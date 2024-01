Fiéis e devotos lotam Igreja do Bonfim na última sexta-feira do ano | A TARDE

Amarração de fitinhas coloridas no gradil, preces, pedidos e agradecimentos marcam a última sexta-feira do ano, 29, quando baianos, turistas e fiéis se deslocam para a Igreja do Bonfim para para participaram da celebração intitulada como “Sexta-Feira da Gratidão”.

Com missas iniciadas desde às 5h, a Colina Sagrada recebe até as 18h, quando é realizada a última celebração, diversos devotos e visitantes acompanham com fé os atos litúrgicos proferidos pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Dorival Barreto Júnior, os padres Ricardo Henrique, Elísio Serpa e o vice-reitor e reitor da Basílica Santuário Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim, padre Antônio Xavier e padre Edson Menezes, respectivamente.

"Aqui estamos com o único objetivo, agradecer a Deus o nosso pai, ao nosso Senhor do Bonfim, agradecer o ano que está terminando, cada um dia nós tenhamos motivos para agradecer. [...]. Cada dificuldade, cada sofrimento, cada injustiça que nós atingidos devemos tirar um ensinamento porque a vida é um eterno aprendizado e mesmo do que negativo algo do positivo deve ficar na nossa vida", disse o padre Edson Menezes, durante discurso nesta tarde.

As missas são celebradas tanto dentro como fora da Basílica Sagrada. Mantendo a tradição, fiéis e devotos comparecem ao espaço sagrado vestindo branco. Para quem não pode participar presencialmente, haverá transmissão ao vivo das Celebrações Eucarísticas das 7h, 9h, 11h, 17h e 18h, através das redes sociais da Basílica Santuário: Instagram (@bonfimsantuario), Facebook (Basílica Santuário do Senhor do Bonfim) e Youtube (@SenhordoBonfimSalvador).

Após a Sexta da Gratidão, os fiéis retornam a Igreja para à Sexta da Proteção, a primeira do próximo ano. As celebrações acontecem no dia 5 de janeiro, das 5h às 17h, no mesmo local.

