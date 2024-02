Fim de linha de Paripe é remanejado nesta terça | A TARDE

Com a execução de obras de requalificação que foram iniciadas na Rua Almirante Tamandaré, os ônibus que operam no bairro de Paripe tiveram seu final de linha transferido para Vista Alegre nesta terça-feira, 30.

Os coletivos farão o itinerário habitual em Paripe e vão deixar apenas utilizar o final de linha do bairro como terminal. As linhas 1606 – Paripe x Baixa dos Sapateiros/Barroquinha e 1612 – Paripe x Rodoviária que operam no bairro serão impactadas com a mudança.

Além disso, as duas primeiras viagens de cada coletivo, que operam nas respectivas linhas terão início no terminal de Escada de Menor e as demais viagens iniciarão em Vista Alegre. As equipes do setor de planejamento e fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) monitoram o atendimento na região.