Fim de semana deve ser de céu nublado e chuvas fracas em Salvador | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal), informou neste sábado, 30, que a previsão para o fim de semana na capital baiana deve variar entre céu nublado, parcialmente nublado e chuvas fracas.

O tempo também deve variar entre com mínima de 23 °C e máxima de 29 °C. Para o sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas a qualquer hora do dia, enquanto no domingo, 1, o céu deve seguir nublado com chuvas fracas.

Ainda de acordo com a Codesal, não há risco de alagamentos para este final de semana em Salvador.