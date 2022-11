Final de semana será de chuva e céu nublado em Salvador

Dificilmente os soteropolitanos irão curtir uma praia durante o final de semana. Isso porque a previsão para os próximos dias é de céu nublado com possibilidade de chuva, conforme comunicado da Defesa Civil, com base no Instituto de Metereologia (Inmet).

Nesta sexta-feira, 18, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de ate 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

Já no sábado, 19, e domingo, 20, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de ate 70% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Não há riscos para deslizamentos de terra.