Final de semana terá céu nublado e chuva a qualquer hora em Salvador

Quem curte uma praia ou praticar esportes ao ar livre precisa ficar atento à instabilidade do tempo no final de semana em Salvador. Para sábado e domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.



Hoje as temperaturas ficam entre 22°e 29°, com chance de 60% de chuva. Já amanhã, 9, a mínima marca 21° e a máxima 29°, com possibilidade de 70% de chuva.

A Codesal mantém plantão de 24h todos os dias da semana. Em caso de emergência, disque 199.